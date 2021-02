Vorschriften versus Menschlichkeit

Ich besuchte regelmäßig eine heute 99-jährige seh- und hörbeeinträchtigte und trotzdem geistig noch topfitte Dame, die seit ca. drei Jahren im Seniorenheim lebt. Sie hat keine Angehörigen mehr. Seit Beginn der Coronakrise darf ich sie nicht mehr am Zimmer besuchen, sondern nur mehr in der dafür bestimmten, unpersönlichen, mit Glastrennwänden versehenen Besucherzone, was sie kategorisch ablehnt, da sie mich dort aufgrund ihrer Hörbeeinträchtigung nicht versteht.

Diesen Freitag möchte ich sie nunmehr endlich besuchen, da sie schon sehnsüchtig darauf wartet. Ich bin bereits geimpft und habe am Donnerstag einen Corona-Testtermin. Am Telefon wurde mir erklärt, ich dürfe sie trotzdem nicht am Zimmer sehen auf Grund der Vorschriften des Landes Salzburg. Dazu möchte ich bemerken, dass ich auch eine 84-jährige Dame in einem Seniorenheim in der Stadt Salzburg regelmäßig besuche und auch vor zwei Wochen am Sonntag bei ihr im Apartment war. Also in der Stadt Salzburg ist es möglich, am Land nicht!

Hier wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen, wie bei so vielen Entscheidungen und Beschränkungen in dieser Pandemie. Es wundert mich nicht mehr, dass der Unmut und die Aggressivität in der Bevölkerung immer mehr zunehmen! In dieser Zeit wird ständig an den Hausverstand und die Eigenverantwortung appelliert. Viele dieser Beschränkungen sind aber für den normalen mit Hausverstand ausgestatteten Bürger nicht mehr nachvollziebar!

Elisabeth Gappmayr, 5084 Großgmain