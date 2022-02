Als ehemaliger AHS-Lehrer sollte Wolfgang Sobotka die klassische Komödie "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist kennen. In dieser führt der Richter Adam den Vorsitz in einem Zivilprozess, in dessen Verlauf er selbst als Täter entlarvt wird. Will Wolfgang Sobotka eine ähnlich peinliche Figur abgeben?







Herbert Nigischer, 2491 Neufeld/Leitha