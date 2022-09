Vorsorge bei Brustkrebs

Ich mach's! Mir zuliebe" So wird für die Mammografie geworben. Nun war man es in den vergangenen Jahrzehnten gewohnt, dass alle zwei Jahre eine Einladung/Aufforderung zur freiwilligen Vorsorgeuntersuchung ins Haus flattert. Spätestens dann war es Zeit, sich um einen Termin bei einem Radiologen zu kümmern, denn viele waren und sind sich der Wichtigkeit einer Früherkennung bewusst. Die Senkung der Brustkrebs-Sterblichkeit macht es deutlich. Sticht aber auf der Geburtstagstorte der 70er ins Auge, erhält man keine Einladung mehr. Wie das, fragen sich wohl einige. Zahlt es sich nicht mehr aus? Man weiß zwar, dass die Vorsorgeuntersuchung zwischen dem 45. und 69. Lebensjahr am wichtigsten ist und die Gefahr einer Erkrankung ab dem 70. Lebensjahr wieder absinkt. Dennoch, Brustkrebs ist nach wie vor eine unheilvolle Erkrankung. Werden wir also selbst initiativ. Unter dem kostenlosen Telefon-Service 0800 500 181 (österreichische Brustkrebsfrüherkennungsprogramm) kann man sich von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr für eine Mammografie "freischalten" lassen. Dieses "Freischalten", also die Berechtigung auf eine kostenlose freiwillige Vorsorgeuntersuchung wird sicherlich auch gerne in der Radiologie-Praxis Ihres Vertrauens übernommen. Also worauf warten? Unser Motto: "Wir machen's! Uns zuliebe" Denn die Generation 70+ ist nicht nur vor Wahlen eine wichtige Zielgruppe, sondern auch in der Zwischenzeit und darüber hinaus und überhaupt und sowieso.





Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf