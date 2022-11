Vorsorge statt Nachsorge in allen Bereichen der Medizin

Ich kann mich diesem Leserbrief ("Gratisimpfung gegen Gürtelrose zur Entlastung des Gesundheitssystem", SN, 11. November 2022) nur anschließen! Wäre Vorsorge generell nicht besser und im Endeffekt auch günstiger in allen Bereichen der Medizin? Physiotherapie bevor eine Operation notwendig wird, Zahnhygiene, Parodontose-Behandlungen udgl. bevor teure Zahnbehandlungen oder sogar künstliche Zähne notwendig werden? Dazu möchte ich erzählen, dass mir die GKK einen Zuschuss zu einer Parodontose-Behandlung verweigert hat, trotz dass sich mein Zahnarzt dafür eingesetzt hatte.

Ich hatte Entzündungen auf Grund von Ablagerungen an den Zahnwurzeln und deshalb immer Zahnfleischprobleme. Mein Zahnarzt, er kommt aus Deutschland, hat das erkannt und mich behandelt. In Deutschland dürfte diese Behandlung normal sein. Nur bei uns nicht. Gott sei Dank habe ich mir diese Behandlung geleistet, denn seither habe ich keine Probleme mehr damit. Und mit der Mundhygiene kann ich meine Mundgesundheit stabil halten. Eine Zahlung zur Parodontose-Behandlung wurde abgelehnt mit der Begründung, dass es diese bei uns nicht geben würde und mir wurde gesagt, würde ich ein künstliches Gebiss brauchen, würde das ja sowieso von der GKK bezahlt.

Das ist nun schon viele Jahre her, aber ich glaube, es hat sich nicht viel verändert.

Deshalb auch mein Appell an die Krankenkasse: Vorsorge statt Nachsorge in allen möglichen Bereichen der Medizin! Das sollte für die Hautkrebsvorsorge und auch für die Mammographie gelten, man sollte gehen dürfen, wann man es selber will, auch jährlich, wenn es einem besser damit geht. Und nicht nur, wenn man vorbelastet ist.

Es gäbe noch viel zu diesem Thema zu sagen, das sollte nur ein Anstoß sein.

Gertrude Sützl, 5201 Seekirchen