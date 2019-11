Vorweihnachtlicher Schwachsinn

Der an sich erst bevorstehende Advent ufert schön langsam aus und treibt Stilblüten sonder Art. Nicht nur, dass der Salzburger Christkindlmarkt seit längerer Zeit bereits über eine Woche vor dem ersten Adventwochenende aufsperrt, "zieren" jetzt auch bereits zwei überlebensgroße Krampus-Figuren unter der Glasabdeckung die Marienstatue auf dem Domplatz mit Blick auf die Kirche! Geht's noch? Was fällt den Verantwortlichen noch ein? Was glauben sie wohl, was sich Gäste bei dem Anblick jetzt schon darüber wohl denken? Reicht die ohnedies längst schon "besinnungslose" Zeit nicht?

Horst Reischenböck

5061 Elsbethen

Quelle: SN