Vorweihnachtswunder im Klinikum Schwarzach

Dass ich heute diesen Brief schreiben kann, ist für meine Familie und mich ein kleines Vorweihnachtswunder.

Anfang November wurde ich in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand in die Notfallaufnahme des Kardinal-Schwarzenberg-Klinikums in Schwarzach gebracht. Die gesamte diensthabende Belegschaft kämpfte mit vollem Einsatz um mein Leben. Dabei wurde ich sowohl höchst fachlich als auch berührend menschlich betreut.

Nach meiner Stabilisierung konnte ich in die normale Station verlegt werden - und auch hier kümmerte man sich wieder herausragend um mich. Leider kam nach drei negativen Covid-Tests ein positiver. Und nun liege ich auf der Covid-Station. Das Personal leistet auch hier Übermenschliches und verdient sich unseren größten Respekt. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für all die Hilfe und kann erst jetzt unser österreichisches Gesundheitssystem richtig schätzen.

Sehr geehrte Klinikleitung, ich gratuliere Ihnen sehr zu diesem außergewöhnlichen Team. Bitte achten Sie gut darauf.

Franz Passrugger, 5531 Eben im Pongau