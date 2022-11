Vorwurf an Dritte ist hier fehl am Platz

Zu "FPÖ: Land soll Skigebiet retten" vom 4. 11. 2022:

Es gehört schon eine große Portion Überheblichkeit dazu, wenn der Landtagsabgeordnete Andreas Teufl (FPÖ) zum Thema Gaißau-Hintersee sich wie folgt äußert: "Landeshauptmann Wilfried Haslauer wiederholt lediglich gebetsmühlenartig sein Bekenntnis zu Gaißau-Hintersee, tut aber sonst nichts." Was hat eigentlich Andreas Teufl in seiner Funktion als 2. GR, Vorsitzender Tourismus- und Wirtschaftsausschuss der Gemeinde Faistenau, bislang zum Erhalt des Skigebiets Gaißau-Hintersee getan? Bisher ist uns lediglich bekannt, dass Teufl sein Hotel Alte Post in Faistenau verkauft hat und deshalb eine Region 15.000 Übernachtungen verliert. Dritten vorzuwerfen, nichts zu tun, ist hier fehl am Platz, wenn man selbst mit dazu beiträgt, dass diese Region Tausende Übernachtungen verliert, die auch für das Skigebiet Gaißau-Hintersee wichtig wären.



Andrea und Rudolf Scharff, 5324 Faistenau