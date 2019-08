VS Schwarzstraße darf nicht schließen

Offen und engagiert setzten sich die Elternvertreterinnen und Elternvertreter der Volksschule der Franziskanerinnen zusammen mit BM Harald Preuner beim gemeinsamen Treffen für den Fortbestand der Schule in der Schwarzstraße ein.

Zentral in der Stadt gelegen, haben die Franziskanerinnen in den vergangenen Jahrzehnten Generationen von Kindern eine ausgezeichnete Schulausbildung geboten und dazu beigetragen, dass in Salzburg Kinder nicht nur Platz, sondern auch eine Zukunft haben! In der Schule werden christliche Werte und ein respektvolles Miteinander aktiv gelebt, und es wird mit großer Leidenschaft unterrichtet. Dem Orden der Franziskanerinnen in Vöcklabruck als Träger dieser Schule gebührt dafür ein großer Dank! Meine eindringliche Bitte richtet sich nun an den Orden und alle Beteiligten, offen und engagiert, gemäß dem Leitbild der Schule, einen Dialog auf Augenhöhe zu führen, um den Fortbestand der Volksschule am jetzigen Standort gemeinsam dauerhaft zu sichern. Ein Stadtkern lebt nur, wenn er auch Platz für Kinder bietet, die unsere Zukunft sind! Mit der Weiterführung dieser Schule können wir die Ausbildung und Förderung vieler junger Menschen im Herzen von Salzburg auch zukünftig sicherstellen.





Andrea Leifert, 5020 Salzburg