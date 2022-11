VS Schwarzstraße ist eine Schule mit Qualität

Als ehemaliger Schulleiter verfolge ich mit großem Interesse die Berichte über die Volksschule Schwarzstraße. Der Beitrag im "Salzburger" am 9. 11., "Laternen leuchten für Rettung der Schule", erinnerte mich an meine aktive Lehrerzeit.

Auch unsere Schule, die Volksschule Seeham, war bekannt durch die Umsetzung vieler Projekte (zum Beispiel 1998/99 "Seebühnengeister" mit Peter Mairinger, 2001 "Vom Flachs zum Tuch" mit Hans Steiner, Paulsepplbauer/2003 "Vom Getreide zum Brot" mit Franz Keil, dem jetzigen Obmann der Bioheuregion), auch Angebote wie EDV (1995 als erste Schule im Lande) und die ausgezeichnete Schulgemeinschaft. Diese war auch außerhalb des Unterrichts bereit zur Mitarbeit. Und das alles ist nur möglich mit einem harmonischen Lehrer/-innen-Team. So kam es, dass die Volksschule Seeham um die Jahrtausendwende zwei Mal Platz 1 der besten Volksschulen Österreichs erreichte (Margot Wolf, Assistenz Chefredaktion Verlagsgruppe News GmbH 1020 Wien, Taborstraße 1-3).

Genau diese Erinnerungen werden wach gerufen, wenn ich von den tollen Aktionen und Projekten der VS Schwarzstraße lese und freue mich schon auf das Adventspiel am 19. Dezember in der Andräkirche. Für das Gespräch am 1. Dezember wünsche ich viel Erfolg, den für die Finanzen Zuständigen Mut und Bekenntnis zur Bildung und allen eine Lösung, dieses Kleinod in der Schwarzstraße zu erhalten.



OSR Dir. Hans Ziller, 5164 Seeham