Waagplatz bedarf dringender Neugestaltung

Leserbrief zum Artikel "Baustelle Judengasse: ÖVP steht auf der Bremse": Am Waagplatz werden die Kanal- und Leitungsarbeiten, wie sie für Gold- und Judengasse vorgesehen sind, jetzt gerade durchgeführt. Der Waagplatz bedarf dringend einer Neugestaltung, damit dieser geschichtsträchtige Platz wieder ein würdiger Eingang in die Altstadt und ein Platz, wo sich Einheimische und Gäste gerne aufhalten, werden kann. In unserer Vision gibt es schattenspendende Bäume und auch einen plätschernden Brunnen als Ausgleich in der durch den Klimawandel heißer werdenden Stadt. Wenn jetzt die Arbeiten in der Gold- und Judengasse wieder verschoben werden, wird der Waagplatz noch für lange Zeit der Abstellplatz für Baufahrzeuge bleiben und der Belag ein unansehnlicher Fleckerlteppich - eine Zumutung für die Unternehmen am Platz und die Bewohnerinnen und Bewohner.



Maria Asamer-Handler und Andrea Jungwirth, Verein zur Förderung der Neugestaltung des Waagplatzes 5020 Salzburg