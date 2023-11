Wachstum und Umwelt

Meine Generation hatte sehr großes Glück. Vom Kriegsdienst verschon, erlebten wir nach 1945 schwierige Jahre. Diese wurden durch Fleiß und gemeinsamer Anstrengung gut bewältigt.

Ab 1950 erlebten wir in Frieden, steigendem Wohlstand und Vollbeschäftigung ein Aufwärtsentwicklung die gewaltig war. Allerdings begann damit auch die Belastung der Umwelt zu steigen. Darüber gesprochen wurde zu der Zeit eher nicht.

In den starken Siebzigerjahren war immer die Devise: "Wir müssen uns jetzt gut aufstellen, die Zeit bleibt nicht so, dann müssen von dem leben können was wir geschaffen und aufgebaut haben"!

Heute habe ich den Eindruck, man versucht mit viel Geld und wenig Rücksichtnahme mit Gewalt Wachstum erzwingen. Mehr geht nur durch noch mehr! Noch mehr Bauten und Bodenversiegelungen, noch mehr Gästebetten, Pistenkilometer, Liftanlage Maschinenschnee bis in große Höhen und enorm steigenden Energieverbrauch! Es wird sogar überlegt in die schönen Berghänge Straßen zu bauen um auf Bergrücken Windenergie zu erzeugen!

Warum wagt niemand zu sagen, dass nicht alles geht was wir möchte? Warum verschandeln wir unser höchste Gut, die schöne gesunde Natur und Bergwelt? Wir habe zum Glück große Möglichkeiten auch mit wenig Maschinenschnee unseren Gästen Erholung, Sport und Wohlbefinden in herrlicher Umgebung zu bieten, wenn wir nicht noch mehr ruinieren!





Ing. Sebastian Griessner, 5101 Bergheim