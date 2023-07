Korrespondent Ralph Schulze fragt in seinem Leitartikel vom 25. 7.: "Spanien hat gewählt. Aber wen?" Die Frage könnte man noch ausweiten: Wofür? Denn tragfähige Mehrheiten sind nicht möglich und daher denkt man in Spanien bereits an eine neue Wahl im Herbst.

Unter dem Motto: so oft wählen, bis das Resultat stimmt!

Israel macht es ja auch so!





Josef Blank, 5061 Elsbethen