Wählen in Altersheimen

Zur Kurzmeldung "Top-Sprengel der Landtagswahl" vom 25. 4.: Sie berichten die Spitzenergebnisse der Wahlverlierer SPÖ im Seniorenheim Bischofshofen mit 73,1% und der ÖVP im Seniorenheim Hüttau mit 66,7%. Man braucht nicht drei Mal zu raten, welche Partei in jenen Heimen die Leitung stellt.

Zur Lösung des Rätsels meine Erfahrung als EU-Beitrittswerber anno 1993/94, auch im SPÖ-Milieu unter Anleitung des damaligen Bildungsreferenten der Wiener Partei, eines gewissen Michael Ludwig. So auch in Altersheimen. Ich fragte den sympathischen Leiter eines Heims ganz naiv, ich verstünde, warum die Partei Bildungsinstitutionen wie Haupt- und Volkshochschulen oder Uni-Fakultäten kontrollierte, aber warum Altersheime? Die Antwort: "Schauen's. Die Leute kommen zu mir mit ihren Stimmzetteln, und fragen mich: ,Herr Magister, was soll ich wählen?' Darauf sage ich ihnen, wie sie wählen sollen. Und die 5000 Stimmen sollen die Blauen erst mal aufholen." Das war ehrlich, aber mit Demokratie hat das wenig zu tun. Wie in Wien, so anscheinend auch in Salzburg.







Dr. Albrecht Rothacher, 9871 Seeboden am Millstätter See