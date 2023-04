Wählen ist mehr als Kreuzerl machen

Meine Gedanken zur Salzburger Landtagswahl. Ich finde es schwierig, dass alle Möglichkeiten von Optionen zu einer zufriedenstellenden Wahlentscheidung überlegt werden. Für mich stehen drei Optionen zur Verfügung.

Option 1: Ich wähle die bisherige "Dirndl-Koalition". Eigentlich finde ich, haben alle drei Parteien ihre Aufträge der Wähler/-innen so gut als möglich ausgeführt und die Zusammenarbeit innerhalb der Koalition war gar nicht so schlecht. Die Wahlversprechen sind weniger Wahlgeschenke, sondern eher ausgewogene Angebote für eine Weiterarbeit dieser Koalition.

Option 2: Ich wähle Rot und hoffe auf eine Koalition Schwarz/Rot. Dieser Gedanke hat einen Haken: Ist die SPÖ im jetzigen Zustand mit ihren eigenen Grabenkämpfen noch wählbar? Hat sie noch Kraft zu regieren und welche Spitze bekommt die SPÖ - Möglichkeiten von ganz links bis rechts? Die Wahlversprechen ähneln einer Geldverteilung bzw. Schuldenmachen, die keiner will.

Option 3: Ich wähle Blau und hoffe auf eine Koalition Schwarz/Blau. Dies wäre eine fatale Fehlentscheidung auch für Menschen, die schnell vergessen, was die FPÖ in Österreich angerichtet hat. Angefangen mit der schwarz/blauen Koalition im Bund, dann mit Ibiza bis zur Wahl in Niederösterreich. Eine Partei, die auf ihr Umfragehoch stolz ist und dementsprechend hochmütig auf die anderen demokratischen Parteien runterschaut! Diese Option ist für mich nicht wählbar. Eine Partei, die die Pandemie zur Spaltung des Volkes vereinnahmt hat, sollte mehr mündige Bürger/-innen zum Nachdenken bringen - noch vor der Wahl!

Die kommende Wahl ist für mich eine sehr wichtige Wahl und ich gehe wählen!



Dr. Joe Höllhuber, 5020 Salzburg