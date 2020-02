Wähler und Wählerinnen als Retter der Demokratie

Andreas Koller ist es im "Klartext" vom 10.2. wieder einmal mit treffsicheren Worten gelungen, ein brisantes Thema aufzubereiten. Angesichts der aktuellen politischen Vorgänge in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und Deutschland kann einem als kritischer Beobachter schon die sprichwörtliche Krausbirn aufsteigen. Ich finde es bemerkenswert, wie herausgearbeitet wird, dass legitime, demokratische Mittel einzelne Politiker bzw. deren Parteien zu beunruhigender Stärke kommen ließen. Bleibt für uns Wähler auch in Österreich die Fragen, wie wir Personen ausmachen können, denen wir guten Mutes unser Land anvertrauen können. So halte ich es für einen essenziellen journalistischen und auch gesellschaftspolitischen Beitrag, dass Artikel wie dieser von Andreas Koller in den SN erscheinen und hoffentlich auch bei vielen Lesern ankommen.





Hans Royer, 8972 Ramsau