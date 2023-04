Wählerentscheidung ist zu respektieren

Kaum ist die Wahl geschlagen, formieren sich auch in Salzburg wieder die FPÖ-Gegner. Sollte Haslauer eine Koalition mit der FPÖ eingehen, wäre er natürlich an diesem "No-Go" schuld. Das ist das falsche Feindbild.

Wenn jede vierte Wählerstimme in Salzburg an die FPÖ gegangen ist, ist nur "der Wähler" schuld. Andere Parteien haben sich in demokratischer Notwendigkeit mit der von den Wählern geschaffenen Ausgangsposition zu arrangieren. Und jeder Ausschluss der FPÖ aus der Regierungsbeteiligung wäre - ob man will oder nicht - eine Entscheidung gegen 25,7 Prozent der Salzburger, also des Souveräns!

Ich bin kein vorbehaltloser Freund der FPÖ, aber in der Demokratie ist die Wählerentscheidung zu respektieren!



Günter Braun, 1020 Wien