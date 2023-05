Wählerwille spricht für ÖVP-SPÖ

Seit der Landtagswahl ist oft vom "Wählerwillen" zu hören. Vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen ist es tatsächlich wichtig, sich das noch einmal genauer anzusehen. Welche Koalition wünschen sich die Salzburgerinnen und Salzburger? Mit den Daten der ORF/Sora/ISA-Wahlbefragung lässt sich das gut beantworten.

Bei der Frage nach der "präferierten Partei in der Landesregierung" stehen ÖVP (41%) und SPÖ (38%) an der Spitze. Die FPÖ kommt hier nur auf 25 Prozent. Und wie sieht es bei den ÖVP-Wählern aus? 94% wünschen sich die ÖVP in der Landesregierung, 46% die SPÖ und nur 18% die FPÖ. Wie man es dreht und wendet, wenn eine Koalition gebildet werden soll, die dem Willen aller Wähler entspricht, wäre eine ÖVP-SPÖ-Koalition am besten geeignet.



Markus Gastinger, 5020 Salzburg