Wärmepumpen-Betreiber haben den Schwarzen Peter gezogen

Zu "Strompreiserhöhung in Salzburg: Wärmepumpen und E-Auto-Besitzer rechnen mit Kostenexplosion":

Seit 2009 wurden in Österreich über 300.000 Wärmepumpen installiert. Auch ich kaufte 2013. Die Motivation für mich als Heizöl-EL-Verheizer waren mein Umweltbewusstsein und der Ökostrom meines EVU - ja, ich weiß, Strom hat kein Mascherl, was den Anteil an Strom aus nicht erneuerbarer Energie betrifft.

Jetzt haben wir Wärmepumpen-Betreiber den Schwarzen Peter gezogen, da wir weiterhin den vollen Arbeitspreis für den Betrieb der WP bezahlen, denn wir liegen mit dem Stromverbrauch immer über der "Deckelung"! Wir leisten auch künftig einen großen Beitrag zum Umweltschutz, werden aber kräftig zur Kasse gebeten.

Das von der E-Wirtschaft genannte Argument der "Gegenrechnung" würde dann stimmen, wenn die Einspeisetarife proportional zum Arbeitspreis stiegen.

Wifo-Chef Felbermayrs Vorschlag, den individuellen Stromverbrauch des Vorjahrs als Basis zu nehmen, wurde bekanntlich mit dem Argument des Verwaltungsaufwands vom Tisch gewischt. Wieder einmal ein schönes Körberlgeld für wen auch immer.







Michael Wolfbauer, 8046 Stattegg