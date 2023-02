Wärmestrom deckeln, wann?

Da kommt sie nun endlich, die Strompreiskeule. Ab März 2023, so schreibt mir die Verbund AG, wird mein Haushalt-Tarif um schlanke 83,96% angehoben. So weit so gut, dass macht bei meinem normalen Stromverbrauch von knapp 1000 kWh einen neuen Teilzahlungsbetrag von dann 24 Euro pro Monat (1 Pers. Haushalt). Die weitaus größere Erhöhung, nämlich 106,93%, trifft mich bei meinem Wärmestrom. Dieser Teilzahlungsbetrag liegt ab März 23 dann bei schlanken 215 Euro statt bisher 97 Euro pro Monat für den Verbrauch von über 7500 kWh Wärmestrom pro Jahr. Die Zusammenlegung der beiden Stromzähler ist technisch möglich und wäre bei der aktuellen Preisgestaltung von Tag- und Nachttarif sogar sinnvoll, da beide Tarife auf die Kommastelle exakt gleich hoch sind. Nach Auskunft von der Salzburg Netz GmbH kann ich selbst für die Kosten aufkommen, würde ich einen Zähler deaktivieren. Natürlich brauche ich da eine Fertigstellungsmeldung eines Fachbetriebs ganz zu schweigen von der Zustimmung des Vermieters. Langfristig muss man sich das überlegen. Auf der einen Seite gibt's es nur mehr einen Tarif laut Auskunft von der Verbund AG und mit welcher Begründung sollte man dann doppelt Gebühren, Steuern etc. zahlen.

Liebe Politiker und Politikerinnen von Stadt und Land Salzburg, ich glaube es wäre dringend an der Zeit endlich die Hände aus den Taschen zu nehmen und den Strompreis wieder "geradezurücken". Sie sind es, die im Aufsichtsrat der Salzburg AG die Geschicke in diese Richtung lenken können. Sie sind es, die den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen etwas von den horrenden Gewinnen zurückgeben sollten (60 Mill. Gewinn vor Steuern 2021).

Sie sind es, die endlich und sehr viel lauter über Merit Order und andere Verwerfungen in diesem absurden System sprechen sollten. Auf Landes-, Bundes- und Europäischer Ebene, selbstverständlich. Sie sind es, die von den Bürger und Bürgerinnen gewählt worden sind, um sie in ihrem Sinne zu vertreten. Sie sind nicht verantwortlich dafür, dass Unternehmen und Konzerne die Preise und dadurch die Gewinne erhöhen und dank der einer nichtexistenten Zweckwidmung das Geld woanders zum Löcher stopfen verwendet wird. Sie sind nicht verantwortlich dafür, dass ausschließlich Unternehmen, (Partei-)Freunde und Bekannte gut durch Krisen tauchen. Nach dem die Stromkunden und Stromkundinnen über Jahre für die großen Gewinne gesorgt haben und weiter sorgen werden, darf man neben Netzbenützungsgebühr, Stromzählermiete und allerlei Steuern und Abgaben nun auch noch einen Beitrag leisten, um dann die Strompreisbremse vollauszunützen. Langsam reichts, finden Sie nicht auch?

Sehr geehrte Damen und Herren der Stadt- & Landesregierung: Wann kommt die Wärmestrom-Deckelung? Wann gedenken Sie den Strompreis zu entkoppeln und somit auch die Inflation zu senken?



Stefan Kößlbacher, 5020 Salzburg