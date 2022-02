Waffen nicht "sozial nachhaltig", sondern bestenfalls notwendiges Übel

Geht es nach dem Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, soll die EU Waffen als "sozial nachhaltig" einstufen und damit dem Rüstungsgeschäft ein nahezu moralisches Gütesiegel verschaffen (SN, 9. 2.). Nach dem grünen Label der EU-Kommission für Investitionen in Atomenergie-Anlagen ist dieses Ansinnen der Waffenindustrie ein neuer Gipfel an Unsäglichkeit. Bekäme die Branche tatsächlich diesen sozialen Ritterschlag für den EU- und globalen Rüstungsmarkt, weil es "ohne unsere Rüstungsgüter keine Sicherheit und keinen Frieden" gäbe, dann wäre auch folgende Konsequenz zu ziehen: Bertha von Suttners Aufruf an die Menschheit "Die Waffen nieder!" wäre im Umkehrschluss ja schädlich für Frieden und Sicherheit. Und ähnlich absurd gälte dies für alle "Apostel" der Gewaltfreiheit, von Gandhi bis Martin Luther King. Warum nicht gleich den Friedensnobelpreis für die Waffenindustrie fordern, anstatt ihn beispielsweise IPPNW, den Internationalen Ärzten für die Verhütung eines Atomkriegs, zu verleihen (1985)? Waffen, zumal den in heutigen Kriegen und schon in der Friedenssicherung bzw. Abschreckung eingesetzten, kann man als Realist bestenfalls den Status eines notwendigen Übels zubilligen.

Heinz Stockinger, 5020 Salzburg