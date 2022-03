Waffen schaffen keinen Frieden

Leider sind noch zu viele Menschen, vor allem aber Politiker, überzeugt, dass Kanonen nur mit Kanonen zum Schweigen zu bringen sind und Gewalt nur mit Gegengewalt zu besiegen ist - ein fataler Trugschluss. Das Leiden in der Ukraine verlängert und der Tod vieler Menschen vervielfacht sich, wenn wir Waffen liefern? Wir lassen uns von Putin das "Gesetz des Handelns" diktieren, lassen uns ein in die vernichtende Logik von Krieg und Gewalt. Wenn wir diese Kette nicht endlich sprengen, ist das Ende der Menschheit besiegelt und nur noch eine Frage der Zeit. Entwaffnend ist nämlich nicht die Gegengewalt, sondern nur die Gewaltlosigkeit. Man mag uns Friedensbewegte als Naivlinge bezeichnen, aber ich frage mich: Hat je ein Krieg die Weltgeschichte zum Besseren gewendet? Naiv ist, wer immer noch glaubt, Kriege seien zu gewinnen - jeder Krieg ist schon mit dem ersten Schuss verloren. Abertausende bezahlen ihn völlig sinnlos mit ihrem Leben. Herzzerreißend das Weinen der Kinder in der Ukraine, die Klage der Trauernden und die Traumata der Überlebenden.

Es bleibt uns daher nur noch eines: Aufstehen gegen den Krieg, aufstehen für den Frieden, aufstehen für das Leben.

Hans Riedler, 4040 Linz