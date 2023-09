Waffenlieferungen einstellen?

Der russische Präsident Wladimir Putin versuchte in einem Blitzkrieg die gesamte Ukraine in seinen Machtbereich zu bringen. Dieser völkerrechtswidrige Coup misslang durch Fehler der russischen Militärführung, den Wehrwillen des ukrainischen Volkes und die Unterstützung der westlichen Welt. Wäre der Überfall erfolgreich gewesen, hätte die EU ein aggressives, unberechenbares Russland vor der Haustüre. Ob wir dann noch eine ruhige Nacht gehabt hätten, ist ungewiss.

Die militärische Lage ist derzeit eine andere. Ein verlustreicher Stellungskrieg mit einer langsam vorankommenden Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in der Ostukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj strebt danach, die von Russland illegal besetzten Gebiete zurückzuerobern. Russland würde vielleicht den Krieg beenden, wenn es die besetzten ukrainischen Gebiete behalten könnte.

Ist der russische Landraub zu tolerieren und kann man der Ukraine eine solche Entscheidung zumuten? Manche Menschen meinen, wenn die westlichen Waffenlieferungen aufhören, dann endet der Krieg bald. Welche Auswirkungen hätte eine Niederlage der Ukraine auf die EU? Es gibt viele Fragen, die man gegenwärtig nicht seriös beantworten kann.







Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels