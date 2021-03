Waffenrecht in den USA einschränken

Aufgrund der beiden Massaker in Georgia und Colorado, bei denen 18 Personen ermordet wurden, möchten wir uns zum Thema Waffenrecht in den USA äußern.

Die Möglichkeit eine Waffe bereits ab dem 16. Lebensjahr legal erwerben zu können, ist in unseren Augen sehr fragwürdig. Zudem wird auch nicht einmal der psychische Krankheitsverlauf des Käufers kontrolliert. Ein Beispiel dafür sind die beiden 21-jährigen psychisch kranken Massenmörder aus Atlanta und Boulder, welche ihre Feuerwaffen kurz vor ihren Taten legal gekauft haben.

Schuld an den Toten haben unserer Meinung nach die Republikaner, welche nach der Massenschießerei mit 26 Toten in der Grundschule von Sandy Hook im Jahre 2012 die Gesetze sogar gelockert haben. Die Chancen auf eine Verschärfung der Waffenrechte stehen jedoch schlecht, da viele Republikaner der Meinung sind, Gesetze würden diese Mörder nicht stoppen.

Abschließend möchten wir im Sinne unserer Meinung appellieren. Zukünftig sollten beim Erwerb einer Waffe strikte Regeln eingehalten werden, wie zum Beispiel die Überprüfung des Kunden durch das FBI oder die Einführung eines Waffenscheins. Zudem wäre es auch sinnvoll, solche Geräte erst mit dem vollendeten 18. Lebensjahr kaufen zu dürfen.





Amil Deomic, Marco Hohlhut, Muiddin Okutan, Schüler der HTL-Saalfelden