Waffenruhe vor dem Winter?

Die russische Armee hat die Offensive in der Ostukraine wieder verstärkt, und vor allem habe die Intensität der Angriffe nahe Donezk zugenommen. Mit kurzen Vorstößen wollen die russischen Truppen vermutlich die ukrainischen Streitkräfte im Osten binden, um die erwartete Gegenoffensive im Oblast Cherson zu behindern.

Im russisch-ukrainischen-Krieg prallen zwei strategische Maximal-Absichten aufeinander: Russland anerkennt die Souveränität der Ukraine nicht und will sie vollständig besetzen. Die Ukraine will die besetzten Gebiete, einschließlich der Halbinsel Krim, zurückerobern.

Diese Zielsetzungen deuten auf einen langen Krieg hin. Jedoch sprechen zwei Faktoren für eine Waffenruhe noch vor dem Winter: Der russischen Armee gehen Präzisionsmunition und Drohnen aus und am Schwarzen Meer ist die Hälfte der Luftwaffe unbrauchbar. Den ukrainischen Streitkräften fehlen ausgebildete Soldaten für die modernen westlichen Waffensysteme und man beginnt mit dem Partisanenkampf im besetzten Gebiet.

Für eine Gegenoffensive braucht man zumindest die dreifache Stärke des Gegners. Beide kriegsführende Parteien benötigen Zeit, um einen angriffsfähigen Zustand herzustellen. Zusätzlich beeinflussen die Bodenbeschaffenheit und Witterung im Winter in der Ukraine die Kriegsführung.





Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels