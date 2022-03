Waffenstillstand in der Ukraine?

Der Weg zum Frieden in der Ukraine wird ein langer Weg sein. Jetzt gibt es die ersten Zeichen, dass Russland einlenken will, und auch die Ukraine macht konstruktive Vorschläge. Kann man Putin trauen und ist ein Waffenstillstand wirklich in Sicht?

Die Welt war entsetzt, als Russland am 24. Februar 2022 in der Ukraine einmarschierte. Bestimmte Verschleierungsmethoden eines bevorstehenden Angriffs waren bekannt. Zum Beispiel: Angriff nach einem Aufmarsch, der durch Übungen getarnt ist, und begrenzte Aktionen oder verdeckte Kriegsführung als Vorbereitung eines großen Angriffs bei günstiger Lage. Jedoch kaum jemand hielt einen Krieg für möglich.

Der russische Präsident Putin erklärte wiederholt, der Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze sei nur ein militärisches Manöver. In Wirklichkeit war es keine große Militärübung, sondern die Vorbereitung der Invasion. Begonnen hat die Aggression mit einer begrenzten Militäroperation im Donbass da die Separatisten Russland um Unterstützung ersucht haben. Bei der Annexion der Halbinsel Krim überraschten die russischen "grünen Männchen" mit einer verdeckten Kriegsführung die westliche Welt, heute spricht man von einer hybriden Kriegsführung.





Oberst i. R. Kurt Gärtner, 4600 Wels