Wahl der Qual

Die Landtagswahlen stehen in Salzburg an. Viele Parteien, Wahlplakate bzw. Sonntagsreden und sonst nichts. Der Parteien-Hickhack der SPÖ ist bezeichnend: Es geht um politische Parteiendiktatur, aber nicht um den/die Bürger/-in. Wie sonst ist es zu erklären, dass fast ein Chaos entsteht, wenn ein Mitglied gute Ideen einbringt oder sonstiges? Demokratiepolitisch ein Wahnsinn! Parteiinterner Machterhalt ist anscheinend wichtiger als die Bürger des Landes! Warum von den anderen Parteien wie KPÖ plus, MFG sowie "Wir sind Salzburg" (WIRS) man aus den allgemeinen Medien nichts wirklich hört, müsste daran liegen, dass diese nicht lukrativ wegen Medienförderung sind. So gesehen bedeutet dies Lobbyismus der Machtparteien. Das Wichtigste ist, zur Wahl zu gehen, um dem Protest des Proletariats eine Stimme zu geben. Nörgler und Nichtwähler, die nicht zur Wahl gehen, brauchen sich nicht beschweren.



Franz Roither, 5111 Bürmoos