Wahl in Frankreich: Wer macht das Rennen?

Auch wenn der liberale Amtsinhaber Emmanuel Macron in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl vor der rechtspopulistischen Kandidatin Marine Le Pen liegt und somit als Favorit in die Stichwahl geht, verspricht die Neuauflage des Duells von 2017 große Spannung. Obwohl viele Franzosen unzufrieden mit Macrons erster Amtszeit waren und er auch im Wahlkampf alles andere als begeisterte, profitierte der Amtsinhaber speziell von der großen Schwäche anderer Kandidaten und Wünschen nach Stabilität angesichts des Krieges in der Ukraine. Seine Herausforderin Le Pen gelang es hingegen, mit moderateren Tönen als früher aufzutreten und sich zugleich als Anwältin der kleinen Leute zu positionieren. Eine herbe Schlappe setzte es für die traditionellen französischen Parteien. Sowohl die Sozialisten als auch die Konservativen verfehlten den Versuch eines Comeback auf dramatische Weise. Ob Macron die Wiederwahl gelingen oder Herausforderin Le Pen in den Élysée-Palast einziehen wird, wird maßgeblich von der Mobilisierung des jeweiligen Lagers und der Wahlbeteiligung abhängen. Für Spannung ist jedenfalls garantiert.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd