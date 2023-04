Wahlergebnis: Die Rechnung präsentiert bekommen

Jetzt haben sie die Rechnung präsentiert bekommen, die Gegenrechnung, der Landeshauptmann von Salzburg und seine Partei, die ÖVP. Die Gegenrechnung für die hohen Strom- und Gaspreise, die er und seine Salzburger Landesgesellschaft von den Salzburger Landesbürgern kassiert haben. Der Wähler hat gezeigt, dass er sich von denen da oben nicht alles gefallen lässt.

Denn dem Bürger bleibt nicht verborgen, dass bei den Landesgesellschaften, die den privaten Haushalten Strom und Gas liefern, die letzte Entscheidung über die Geschäftsgebarung dort die Landesregierung mit dem Landeshauptmann an der Spitze ausübt, vor allem also der Landeshauptmann, der ja auch Vorsitzender des Aufsichtsrates ist. Dort können die Vertreter der Landesregierung ihre Macht ausüben und über die hohen Gewinne verfügen.

Und die Unternehmen haben wirklich keinen Genierer! Egal, wie hoch die eigenen Kosten sind, sie verlangen Höchstpreise. Höchstpreise, die es auf internationalen Märkten schon längst nicht mehr gibt. Und nicht alles kommt aus dem Ausland über internationale Märkte. Wasserkraft und erneuerbare Energie wird ja im Inland produziert und nicht zu verrückten Preisen. Sie können billig produzieren und verkaufen teuer.

Und natürlich: Die satten Gewinne fallen zum großen Teil an die Landesregierung, die darüber verfügen kann. Und sie kann ja auch bei den Ausgaben der Geschäftsführung entscheidend mitreden: über Sponsering und Werbung. Und damit hat sie Gelegenheit, Umverteilung in ihrem Sinn zu betreiben. Da profitieren die Leute, die ihr wichtig sind, die ihr Wählerpotential bilden. Und in den landeseigenen Gesellschaften selbst kann man sich auch nicht beklagen: Es gibt ordentliche Gehälter und Prämien. Besonders für das Management. Alles auf Kosten des einfachen Bürgers und der Haushalte, der Familien, die sich kaum mehr ein normales Leben leisten können. Die Bürger werden mit Einmalzahlungen als Almosen abgespeist. Und die Inflation wird mit den hohen Preisen auch noch angeheizt.

In Salzburg ist diesem Treiben einmal ein Halt entgegengesetzt worden. Das ist gut so. Vielleicht werden auch andere eine Lehre daraus ziehen.



Peter F. Lang, 1200 Wien