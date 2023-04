Wahlergebnis in Salzburg

So ein ähnliches Wahlergebnis war zu erwarten. So dilettantisch wie die anderen Parteien arbeiten ist das nur Wahlpropaganda für die FPÖ. Die FPÖ kann aus eigener Kraft nie so stark werden. Sie wird das nur, weil alle anderen Parteien einen Unsinn nach dem anderen machen und dadurch die Bevölkerung verärgern und die Bevölkerung sich dann stark überlegt, solche Parteien zu wählen. Politiker von ÖVP und SPÖ sollten endlich begreifen, dass man mit den Grünen in einer Regierung nur verlieren kann. Es wird schon seinen Grund haben, wenn die Grünen und die Neos nur so wenige Prozente bekommen.

Mir gefällt das Argument der Grünen: Über 70% der Wähler haben die FPÖ nicht gewählt, sie übersehen dabei, dass über 90% der Wähler die Grünen nicht gewählt haben. Das ist doch ein Zeichen, dass die Mehrheit der Wähler von den Grünen nicht allzu viel halten.

Was ist das Bestreben der Grünen:

Obwohl Österreich ein Hochsteuerland ist, wollen sie Steuern noch erhöhen und neue Steuern einführen. Die CO2-Steuer hat weltweit überhaupt keine Auswirkung auf das Klima, sie verteuert nur alles für die österreichische Bevölkerung. Sie wollen nur die heimische Bevölkerung mit Steuern belasten, und Fremde mit Geld überschütten (Stromgeld für Flüchtlinge und Gefängnisinsassen). Dieses Geld fehlt dann für für das österreichische Volk. In Österreich ist die Einführung einer CO2-Steuer der größte Unsinn.

Produkte, die in Österreich gefertigt werden, sind durch die hohen Lohnkosten und die schon vorhandenen Umweltverpflichtungen schon sehr teuer. Wenn wir in Österreich jetzt die Maßnahmen des Klimawandels auf die Spitze treiben, dann werden diese Produkte so teuer, dass sie nicht mehr verkauft werden können. Österreicher sind dann gezwungen, Billigprodukte aus umweltschädigenden Ländern (dort können Waren ohne die hohen Auflagen wie bei uns billig hergestellt werden) zu kaufen.

Kein Erdteil hat so strenge Vorgaben wie Europa. Es sieht auch nicht so aus, als würden Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und Australien diesen Umweltvorgaben folgen. Eine mögliche Folge der europäischen Umweltpolitik: Unsere Wirtschaft wird in Grund und Boden gefahren. Die genannten Kontinente eifern uns in Umweltfragen nicht nach, im Gegenteil, sie bemächtigen sich aller für uns in Verlust geratenen Ressourcen. Das Weltklima geht dann weiterhin den bisherigen Weg, ohne dass es von uns verändert werden kann. Wir sind mit 9% gegen 91% total macht- und hilflos. Wenn es uns nicht gelingt, die Verantwortlichen weltweit zur Besinnung zu bringen, geht Europa zugrunde ohne eine positive Auswirkung auf die globale Umweltsituation.

Mehr Sorgen als der Klimawandel machen mir überhöhte Preise, Überrennen der Grenzen durch illegale und ungesetzliche Aktionen der Klimaaktivisten. Es ist doch nachweisbar, dass unsere Klimaaktionen zu überhaupt keiner Veränderung weltweit führen, solange andere Länder noch mehr Kohlekraftwerke bauen.

Die Besteuerung der Energieunternehmen ändert nichts für die Verbraucher. Wichtiger wäre, dieses irrsinnige System der Vernetzung der verschiedenen Energiesysteme (Merit-Order-Prinzip) zu beenden. Dann würden die Preise für die Verbraucher anders aussehen. Die Energiekonzerne machen jetzt Gewinne wie noch nie (OMV: Gewinn mehr als verdoppelt), auf der anderen Seite werden die Preise gewaltig erhöht. Das ist doch ein sicheres Zeichen, dass dieses System nicht in Ordnung ist.

Normal denkende Menschen können so ein System wirklich nicht verstehen.

Verbrecher werden oder dürfen nicht abgeschoben werden. Aber gut integrierte Asylbewerber, die arbeiten, Steuer zahlen und sich nichts zuschulden kommen lassen, werden abgeschoben. Dann wird auch noch behauptet, dass diese abgeschobenen Arbeitskräfte im Ausland wieder einen Antrag stellen können und dann wieder in Österreich weiterarbeiten dürfen. Zuerst abschieben und dann wieder aufnehmen, dümmer geht es wohl nicht mehr.

Corona-Strafen: Wenn gerichtlich festgestellt wurde, das bestimmte Corona-Strafen verfassungswidrig waren, ist es doch ein notwendiger Akt der Fairness, dass sie zurückgezahlt werden.





Reinfried Haselsberger, 5630 Bad Hofgastein