Wahlkampfslogan auf dem Prüfstand

Als jemand, der mehr als 35 Jahre in der Wohnbauwirtschaft tätig ist, bin ich in freudiger Erwartung, welch große Veränderungen die Wahlkampfschlagwörter der KPÖ bringen werden. Der Slogan "Mietpreissenkung und günstigeres Wohnen" ist wohl nur Theorie.

Ich kann mir beim besten Willen in absehbarer Zeit weder eine Mietpreissenkung noch eine Senkung der Baukosten vorstellen - vor allem, weil erst kürzlich eine Lohnkostensteigerung beschlossen wurde. Ich kann mir auch bei den vielen Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen keine Senkung der Mietkosten vorstellen, ganz zu schweigen von den hohen Energiekosten, die monopolmäßig von der gewinnorientierten Salzburg AG bestimmt werden. Also, man darf gespannt sein, und ich gehe nicht davon aus, dass sich in der Praxis etwas ändern wird.



Mathias Brunnauer, 5020 Salzburg