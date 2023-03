Wahlplakate sind reine Geldverschwendung

Einsam statt gemeinsam sitzt der ratlose Wähler neben einer Hundehütte unter der gratis Sonne auf einem Bankerl in der schönen Heimat und hat Träume von einer modernen, anderen Politik.

Er denkt: ich brauche keine sinnentleerte Wahlsprüche, keine teure PR Manager, keine Influencer, die mit einem Filter Dinge beschönigen und mein Hirn vernebeln wollen. Mit zwei Millionen Euro und mehr könnte man Spielplätze ausbauen (wie z.B. Volksgarten - super!), zusätzliche Sportangebote an Schulen und psychologische Betreuung für Jugendliche anbieten und Vieles mehr.

Er hätte eine kostengünstige Lösung: Jeder Politiker hat 15 Minuten Sendezeit im Fernsehen, in denen er klipp und klar sagen kann, was seine Partei geleistet hat, welche Vorschläge und Pläne gemacht werden, um Probleme zu lösen. Ohne Hickhack, ohne Fake bla bla sondern einfach nur Facts.

Der ratlose Wähler schläft ein und träumt von ehrlichen, anständigen Politikern mit Hausverstand.





Karin Ebermann, 5020 Salzburg