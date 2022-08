Wahlrecht wieder schätzen lernen

Nachdem am 9. Oktober 2022 die BP-Wahl statt findet, sollte man auch wissen wie sich eine Wahlbeteiligung auswirkt. Egal ob es die Nationalratswahl oder auch Landtagswahl und deren gleichen ist, wenn beispielsweise nur 60 Prozent der Bevölkerung zur Wahl gehen, so wird dies trotz dessen als 100 Prozent gewertet. So viel zu diesem Thema. Einerseits sollte bewusst darauf hingewiesen werden, dass die Bürger/-innen bei den Wahlen lieber Weiß wählen sollten, als nicht zur Wahl zu gehen - Warum? Und zwar aus folgenden Grund: Je mehr dies tun, merken die Regierenden, dass sie keine Stimme mehr haben! Nicht wählen zu gehen, erleichtert dieser Personen-Gruppe trotz dessen in ein Amt zu kommen, egal welchen Couleurs

bzw. Parteifarbe. Meiner Ansicht nach sollten alle Wahlen einer Pflicht unterliegen. Den wer sich den Wahlen entzieht, braucht sich über Unannehmlichkeiten nicht beschweren. Dieses Wahlrecht wurde vor Generationen erkämpft und jetzt treten wir es mit Füßen?!

Franz Roither, 5111 Bürmoos