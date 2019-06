Wahlumfragen

Es ist nicht verwunderlich, dass die FPÖ bei Umfragen wieder zulegt, denn die Mannschaft um Strache bzw. Kickl haben in der ÖVP/FPÖ-Regierung ausgezeichnete

Arbeit geleistet. Trotz mancher Übertreibungen hatte man immer das Gefühl, dass alle Entscheidungen zum Wohle von uns Österreichern getroffen wurden. Dass Herr Kurz jetzt einen Großteil der mit der FPÖ gemeinsam beschlossenen Gesetze und Verordnungen wieder zurücknimmt, ist gänzlich unverständlich und wertet seine eigene Regierungsarbeit ab. Was soll man so einem Wendehals noch glauben! Es ist einfach schade, um diese gut funktionierende Bundesregierung. Sie war die Beste seit langem.



Walter Kreuzbichler, D-83435 Bad Reichenhall