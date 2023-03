Wahlzuckerl bringen keine Stimmen

Nach dem großartigen Leitartikel "Will alles sofort"-Republik vom Wochenende lese ich am 6. 3. in der Lokalausgabe, dass sich die Neos für die Gratisabgabe von Monatshygieneartikeln für Frauen einsetzen - und das ist genau unser Dilemma.

Kleinparteien versuchen sich mit abstrusen Forderungen Gehör zu verschaffen und dabei gibt es offenbar keine Grenzen, was nicht alles der Staat bezahlen sollte.

Ja zur Unterstützung von notleidenden Menschen und Mitbürgern, welche sich finanziell schwer tun, aber nein zu sinnlosen Gießkannen-Wahlzuckerln, die nicht von den überschießenden Parteienförderungen, sondern wieder von der Allgemeinheit zu bezahlen sind. Wann kommt es endlich zu einem Umdenken der Politiker/-innen, dass diese "Geschenke" ohnedies keine Stimmen bringen und wir weniger Staat und Bevormundung brauchen, sondern zukunftsorientierte Generationenpolitik?



Univ.-Prof.Dr. Andreas Jungwirth, 5020 Salzburg