Wahre Freundschaft soll nicht wanken,

wer weist den Schmid jetzt in die Schranken?

Dieser Herr beginnt zu plaudern,

das lässt den Basti arg erschaudern.

Weilt er seit kurzem unter den Autoren,

hat er seine Unschuld nun verloren?

An Sobotka wird auch gekratzt,

die Partei ist angepatzt.

Jetzt werden bei seinem Stiftungsprojekt,

wohl noch ein paar Dinge aufgedeckt.

Auch der Herr Benko, welch ein Pech,

ist nun wieder im Gespräch.

Einst eine Geschichte, arg besoffen,

nun ist anscheinend doch die ÖVP betroffen.

Das Video werden sie bereuen,

das wird die FPÖ sehr freuen.

Zu Stellungnahmen waren sie nicht zu erreichen,

gibt's hier im Keller noch ein paar Leichen?

Schließen sich am Ende jetzt die Kreise,

gibt's endlich hier genug Beweise?

Ob unser neuer, alter Präsident dazu was spricht?

Wohl kaum: "So ist er nämlich nicht"!

Christa und Johann Lachinger, Vöcklabruck