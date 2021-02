Wals beim Verkehr bremsen ist eine harte Nuss

Zu "Wals will beim Verkehr bremsen" (SN vom 15. 2. 2021): Ja ein durchaus lobenswertes Unterfangen. Gerade die Kröbenfeldstraße ist in einem erbärmlichen Zustand und ist für Fußgänger, Radler, aber auch für Autofahrer, eine Gefahrenquelle von besonderer Qualität. Nur: Die Sanierung fällt in die Zuständigkeit der Stadt Salzburg als Straßenerhalter. Aus dieser Sicht ist Wals-Siezenheim ein Bittsteller, es sei denn, es gibt einen überregionalen Plan zur Bewältigung der Verkehrsprobleme.

Nur - wie in der Meldung in den SN vom 15. 2. 2021 zu lesen ist - einen leistungsfähigen Zubringer zur A1 samt Vollanschluss zu errichten, stößt auf das nächste Problem. Zur Befriedung des Schwerverkehrs von der A1 in Richtung Gewerbegebiet Siezenheim, aber auch des Abflusses, hat man seinerzeit den Teilanschluss A1 mit Einbindung der Kaserne errichtet. Aus dieser Sicht ist ein Vollanschluss nicht realisierbar und es würde nach meiner Ansicht auch zu keiner Entlastung in Himmelreich führen. Gut gemeint, schlecht getroffen, hilft in der Situation nicht weiter.



Helmut Auer, 5071 Wals