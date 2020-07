Wanderwege und Biken

Mit einigem Befremden ist festzustellen, dass es immer mehr Praxis wird, Wanderwege (= Wege für Wanderer und Fußgeher), gleich in welcher Höhenlage, landauf und landab als Bike-Eldorado zu "missbrauchen".

Die neueste Forderung war am 18. 7. 2020 in den Tagesnachrichten des ORF zu vernehmen, nämlich die Wanderwege auf dem Gaisberg zusätzlich für Biker zu öffnen.

Damit würde für Wanderer das Begehen vieler Wanderwege zum (fast) lebensgefährlichen Unternehmen, wenn nicht sogar der Wanderer dadurch von der Benutzung der Wanderwege ausgesperrt wird.



Gerhard Huber, 5310 Mondsee