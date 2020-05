Wann endlich Schulsport?

In einem Inserat des Sportministeriums in den Salzburger Nachrichten vom 23. Mai wird die Bevölkerung aufgefordert: Halten Sie sich fit - Outdoor-Sportstätten wieder geöffnet!

Klingt gut, Sport ist aber für Schulkinder ausgesetzt. Sportliche Aktivitäten im Freien sind für Kinder zwar möglich, aber nur wenn sie in einem Verein organisiert sind. In der Schule ist Sport weiterhin tabu, obwohl es genügend Möglichkeiten gäbe, den Sportunterricht im Freien durchzuführen. In unserer Zeit, in der Bewegungsarmut und Übergewicht ein großes Problem sind, für die Gesundheit der Bevölkerung und ganz besonders der Kinder, sollte das Sportministerium Verantwortung übernehmen und Maßnahmen treffen, dass auch Schulkinder Sport betreiben können. Die körperliche Entwicklung unserer Jugend muss einen hohen Stellenwert haben. Kinder haben ein Recht auf Bewegung im Rahmen des Schulunterrichts.

Das Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen, wie z.B. bei den geplanten Formel1-Rennen mit Tausenden Beteiligten auch aus Ländern mit sehr hohem Covid-19 Risikopotential ist höher einzuschätzen als sportliche Betätigung von kleinen Schülergruppen. Die von der Regierung verordneten Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen sind von den Kindern sicher leichter einzuhalten als von den am Renngeschehen beteiligten Hundertschaften.

Daher stelle ich folgende Frage: Wann gedenkt der Sportminister Schulsport im Freien zu ermöglichen?





Mag. Josef Dobesberger, 5310 Mondsee