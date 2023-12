Wann kommt Frieden in das Heilige Land?

Israel wurde am 7. Oktober 2023 von der Hamas brutal terroristisch angegriffen und will jetzt diese Terrororganisation ausschalten, um vielleicht in Zukunft friedlich leben zu können. Ein schwieriges Unterfangen, weil in der Vergangenheit viele Fehler gemacht wurden. Nur eine politische Lösung kann zu einem dauerhaften Frieden führen.

Die offensive Kriegsführung gegen die Hamas im Gazastreifen ist nachvollziehbar. Jedoch sind in einem bewaffneten Konflikt nicht alle Mittel und Methoden erlaubt und jeder Krieg sollte mit einem Frieden enden. In Israel und Palästina gibt es schon genug tote Zivilisten, sodass es Zeit ist, über einen Frieden nachzudenken.

Eines ist klar: Mit einem Krieg gewinnt man Land, aber keine politische Meinung. Der angesammelte Hass auf beiden Seiten ist derzeit unüberwindbar. Die Freilassung der israelischen Geiseln und ein Waffenstillstand wären die ersten Schritte zur Versöhnung.







Oberst i.R. Kurt Gärtner, 4600 Wels