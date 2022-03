Wann gibt es den Lehrberuf Pflege?

Zweieinhalb Jahre Corona hinterlassen schon die ersten Spuren. Krankenstände sowie Personalmangel durch den immer größeren Arbeitsaufwand und fehlendes Personal in den Spitälern und Pflegeheimen fordern schon die ersten Verlierer.

Das familiär und gut geführte Pflegeheim Bolaring muss in ein paar Monaten wegen der oben genannten Gründe schließen. Die pflegebedürftigen Menschen vom Bolaring müssen in kürzester Zeit in andere Pflegeheime verlegt werden. Für viele Bewohner wurde dieses Pflegeheim zur zweiten Familie. Wo bleibt der Aufschrei der Politiker in Salzburg? Was sagen Bund und Land zu dieser Situation? Nicht viel. Man nimmt es einfach hin!

Wann gibt es endlich den immer wieder geforderten (entlohnten) Lehrberuf für Pflege? Dieser Beruf hat meiner Meinung nach Zukunft.

Bolaring kann leider niemand mehr retten!



Kurt Hofer, 5102 Anthering