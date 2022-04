Wann gilt der Denkmalschutz?

In der Ausgabe der Salzburger Nachrichten vom 6. April 2022 ("Wie der Ölausstieg zum Spießrutenlauf wird" berichten Sie über das vergebliche Bemühen des Ehepaars Breidenbach eine klimafreundliche Heizung zu installieren. Der Denkmalschutz hat selbst die optisch nicht so auffälligen Solarpaneele in der Altstadtschutzzone II nicht genehmigt. Da half es auch nicht, dass die Garage, auf die die Solarpaneele angebracht werden sollten, selbst ein einfacher Bau aus den 70ern ist.

Neben der denkmalgeschützten Hellbrunner Allee wird gerade auf dem Areal des Gewandhauses gebaut. Ein altes Gebäude wird saniert (oder entkernt, das ist nicht offensichtlich) und gleichzeitig wird ein Keller oder eine Tiefgarage gebaut und es entsteht auch ein neues Gebäude (!).

Über die Beeinträchtigung des Stadtbildes durch den mächtigen Neubau am Rehrlplatz reden wir ja schon gar nicht mehr.

Ich für meinen Teil kann nicht erkennen, nach welchen Kriterien der Denkmalschutz entscheidet und würde mich über nähere Informationen sehr freuen.

Antje KurzStaatlich geprüfte Fremdenführerin, 5020 Salzburg