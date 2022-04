Wann ist es "genug"?

Es ist schon wieder passiert. Murmelt das Nachbarschaftskollektiv. Schon wieder ist er "ausgebüchst", der belgische Schäfer, des Nachbarn. Darf ein scharfer belgischer Schäferhund "ausbüchsen"? Ohne Leine, ohne Maulkorb, frei, herumstreunen?

Fragen wir unseren Hund, dem er ins Gesicht gesprungen ist, und der danach eine Notoperation unter Vollnarkose brauchte. Den Hund, die Straße hoch, den er ebenfalls blutig biss. Den Hund die Straße runter, den er anfiel und zum Glück "nur" die Hundejacke anstatt der Haut zerriss. Mein Entenweibchen. Nein, das können wir nicht mehr fragen. Es liegt tot, mit aufgerissener Kehle vor der Entenhütte in unserem Garten. "A bissl zuckt hots no", sagt der Hundebesitzer, mein Nachbar. Ich zittere, als ich das braun-weiß-gefleckte Laufentenweibchen mit der aufgerissenen Kehle hochhebe. Ich erinnere mich, wie klein es als Küken war, vor vier Jahren. An die harten langen Winter, die ich es durchgebracht habe, ich erinnere mich, wie es zahm wurde, und mir aus der Hand fraß. An das lustige Geschnatter und Gequake, wenn es eine Nacktschnecke fand. Ich muss weinen, um mein Tier und frage mich, wo das zweite Entenweibchen ist. "Vaspritzt", sagte mir der Hundebesitzer. Pragmatisch. Als sprächen wir darüber, wie wir den Zaun setzen, wo die Grundgrenzen verlaufen. In diesem Moment, setze ich eine Grenze. Ich ramme den Grenzstein in den Boden. Mit voller Wucht. Als Schutz. Für mich selbst, und auch für andere. Ich habe genug, es reicht. Genug harmoniebedürftiges Herumgerede und Verständnis. Genug Gelaber und Ausreden, dass der Hund es ja nicht besser weiß oder einfach seinen Instinkten gefolgt ist. Genug "Wiavü hots den kost?" - Leben, egal welches, kann man nicht in Geld aufrechnen. Genug Versprechen, dass der Hund ab jetzt angeleint ist, oder eingesperrt. Alle Versprechen - so oft gebrochen. Jedes Mal, wenn der belgische Schäferhund seinem Besitzer "ausgebüchst" ist, passierte etwas. Bisher traf es immer andere Tiere. Was aber, wenn es das nächste Mal einen Menschen trifft. Ein Kind. Eines meiner Kinder. Bisher haben wir alle, inklusive mir, "um der Nachbarschaft willen" nichts gesagt. Aber wie lange ist es vertretbar, nichts zu sagen? Bis "wirklich" etwas passiert. Und dann murmeln wir wieder, im Nachbarschaftskollektiv, dass wir es uns ja immer schon dachten und fürchteten. Aber dann ist es zu spät. Gerade habe ich meine Söhne zum Taxi gebracht. Ich gehe an der leeren Entenhütte vorbei. Kein aufgeregtes Geschnatter mehr. Stille. Im Hintergrund höre ich den belgischen Schäferhund bellen. Tief und dumpf.

Elisabeth Kofler-Weichselbraun, 5602 Wagrain