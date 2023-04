Wann kommt der Geh- und Radweg?

Seit mehr als 20 Jahren fordern die Anrainer von Olching/Nußdorf eine angemessene Geschwindigkeitsbeschränkung und einen Geh- und Radweg auf der Nußdorfer Landesstraße. Ausschlaggebend damals war ein Unfall mit einem Kind, der zum Glück gut ausgegangen ist. Wie oft muss noch etwas passieren, bis die zuständigen Personen tatsächlich reagieren?

Viele Familien mit kleinen Kindern leben in Olching. Die Straße ist zunehmend mehr befahren, besonders von Schwertransportern. Der Schwerverkehr wurde seit der Sperre auf der B156 erheblich mehr.

Bereits vor der letzten Landtagswahl war der Aufschluss des Geh- und Radwegs im Parteiprogramm enthalten. So auch bei der nachkommenden Bürgermeisterwahl im Jahr 2019. Die Anrainer werden von einer Institution zur anderen vertröstet. Es wurde in den Medien bereits vor Jahren propagiert, dass der Geh- und Radweg in Olching/Nußdorf Priorität 1 sei - offensichtlich nicht!

Auch jetzt fehlen angeblich wieder weitere Bescheide oder das Geld etc. Jetzt, vor der nächsten Wahl, heißt es erneut "Priorität 1, aber bitte abwarten!". Es geschieht zulasten der Kinder! Die Landespolitik wirbt mit dem Verkehrskonzept und damit, dass die öffentlichen Verkehrsmittel so gut gefördert werden. Aufgrund des Verkehrs und vieler rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer ist es nicht möglich, mit dem Rad zur Lokalbahn zu gelangen. Ebenso wenig könnte mit einem Kinderwagen in den Ort spaziert werden.

Seitens der Anrainer gibt es keine Einwände bei Grundablösen etc. Im Gegenteil - es wurde bereits im Zuge des Grundzusammenlegungsverfahrens von Anrainern der Grund umgeschrieben, um den Bau eines Geh- und Radwegs zu ermöglichen. Die Anrainer fordern endlich ein Tun - und nicht immer nur leere Versprechen vor Wahlen zu erhalten.



Sandra Spatzenegger und Fam. Kriechhammer, 5151 Nußdorf am Haunsberg