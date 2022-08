Wann kommt die Diakoninnen-Weihe?

Bei allem Respekt gegenüber der Person finde ich die Jungfrauenweihe schon kurios und althergebracht. Ich mag alte Zeremonien grundsätzlich, aber hab nicht gewusst, dass es das heute noch gibt. Hat also wirklich Seltenheitswert. Was mich stört, ist, dass es keine Diakoninnen- oder sagt man Diakonissinnen - gibt in der katholischen Kirche. Das finde ich sehr schade und diese fehlende Wertschätzung gegenüber Frauen kann ich nicht verstehen. Frauen tun so unglaublich viel für die Kirchengemeinschaft. Diese Weihe, wann kommt sie endlich?







Karl Brunner, 9020 Klagenfurt