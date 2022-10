Wann lernen Politiker einmal dazu?

"Die Geschichte lehrt andauernd, aber sie findet keine Schüler!", sagte Ingeborg Bachmann und die jetzige neue Asylproblematik zeigt ja nichts anderes, nur dass sie eben völlig recht hatte. Nun sollen wieder - wie 2015 - Zelte Abhilfe schaffen, Zitat Innenminister Karner: "Zelte sind eine Notmaßnahme, damit niemand

herumlungert!"

Es gibt in Salzburg in bester Lage ein Asylheim, das seit vielen Jahren leer steht, aber trotzdem dem Staat monatlich 30.000 Euro kostet und das noch auf viele Jahre hinaus. Angeblich ist das schöne große Haus am Gaisberg von den vorigen

Asylsuchenden so devastiert, dass man dort mit ruhigem Gewissen niemanden unterbringen kann.

Dass man mit dem Geld, das die Besitzerfamilie dafür bisher bekommen hat, auch einmal eine Renovierung vornehmen würde, ist wohl zuviel verlangt? Da stellt man lieber Zelte im Herbst auf, wohl wissend, dass die im Winter kaum heizbar sind.

Frei nach Ingeborg Bachmann darf aber schon auch einmal gefragt werden: Wann lernen unsere Politiker/-innen endlich einmal dazu?





Josef Blank, 5061 Elsbethen