Wann wacht der Sportminister auf?

In gut zehn Monaten beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele 2024. Die Trauben für Österreichs Aktive werden in den 329 Bewerben sehr hoch hängen, das lässt sich anhand der Resultate der Großereignisse der letzten Monate vorhersagen. "Unsere" Sportler und Sportlerinnen sind in den Kernsportarten von der Weltspitze weit entfernt, ähnlich kleine Länder, etwa Schweiz, Niederlande, Norwegen, sind davongezogen. Sich darüber Gedanken zu machen, wäre Aufgabe des für Olympia verantwortlichen Österreichischen Olympischen Comitees (ÖOC). Was tut dieses aber? Seit Monaten wird über die Neubesetzung des Präsidiums (derzeitiger Altersschnitt 65 Jahre) gestritten und jetzt kommt auf die Führungsspitze noch eine von Fachverbänden (= Mitglieder des ÖOC) eingebrachte Strafanzeige wegen "schwerer Untreue" dazu. Die überbordende Bürokratie, eingezwängt in das System dreier politisch gefärbter Dachverbände (ein europäisches Unikum), zeigt auf, dass der österreichische Sport noch immer nicht im 21. Jahrhundert angekommen ist. Wann endlich wacht der zuständige Sportminister auf, um die alten Seilschaften von ihren der Selbstgefälligkeit dienenden Positionen abzuberufen? Der österreichische Sport hätte sich längst eine Struktur verdient, die das althergebrachte Gemurkse ablöst.





Prof. Joachim Glaser, 5020 Salzburg