Wann werden die Obus-Takte wieder verkürzt?

Noch sind die Öffis Teil der Salzburg AG. Aus gut informierten Kreisen hört man aktuell, dass das Management Busfahrer aus Polen über eine Personalleasingfirma "ködern" wollte, mit einem Angebot, dass ein Busfahrer 3000 netto verdient und die Unterkunft gestellt bekommt. Natürlich hat das in der "fahrenden Zunft" für heftige Unruhe gesorgt und offenbar hat man einen Rückzug gemacht. Wie groß muss die Not sein, wenn man solche Maßnahmen ins Auge fasst?

Aus meiner Sicht sitzt der Hauptverantwortliche für das jahrelange "an die Wand fahren der Öffi-Sparte in der Salzburg AG" zwar in Linz, aber was wurde dem Aufsichtsrat zum Thema "Öffis" jahrelang präsentiert? Diese Sparte hat mal sehr gut funktioniert, da gab es auch genügend Fahrer/-innen. Jetzt ist dieser "Betrieb" im Keller und die Motivation des Personals wahrscheinlich auch. Akzeptiert man das stillschweigend und hofft auf Besserung? Wann werden die Takte wieder zugunsten der Kunden/-innen verkürzt? Was wird uns vor den nahen Wahlen dazu versprochen?



Günter Österer, 5020 Salzburg