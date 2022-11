Wann werden Laubbläser endlich verboten?

Jeder Hausmeister, hat so einen unsäglichen Laubbläser. Diese verursachen Lärm, doch was am Schlimmsten ist, sämtliche Kleinlebewesen, werden vernichtet. Insekten für unsere Vögel.

Wann werden, diese unnützen Geräte, endlich, verboten!?





Gudrun Timpe, 5020 Salzburg