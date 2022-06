Wann werden wir verstehen?

Schon wieder Klimawandel. Geht uns langsam auf die Nerven, weil es unser gewohntes Leben durcheinander bringt, wo doch Krieg und Inflation eh schon alles über den Haufen werfen. Warten auf die Anderen, die Politikerinnen und Politiker - Verantwortung delegieren und weitermachen wie bisher.

Die Politik wird es nicht schaffen, Regierungen wollen wiedergewählt werden. Da kommen nur leicht verträgliche Veränderungen, die keinem Weh tun, keine entscheidenden. Wer also reißt das Ruder herum? Schaut so aus, als ob sich alle wegducken. Solange keiner selbst von den Auswirkungen massiv betroffen ist, ändert sich gar nichts. Wohlstand bewahren ist die Devise. Schade um die schöne Welt in der wir noch leben.

Wolfgang Danninger, 5102 Anthering