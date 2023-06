War Corona ein Vorwand für den Verkauf der "Alten Post"?

Zu "Teufl verkauft nach Covidhilfen sein Hotel" (ORF vom 16. Juni 2023): Konkret geht es um eine Summe von knapp 130.000 Euro, die der FPÖ-Politiker für das Jahr 2021 vom Staat erhielt. Er habe kein schlechtes Gewissen wegen der Covidhilfen für das Hotel "Alte Post", sagt der zweite Landtagspräsident Andreas Teufl von der FPÖ. Durch das ständig erzwungene Zusperren des Hotels seien ihm hohe Kosten entstanden. Dazu ist anzumerken: Das Hotel "Alte Post" war nicht nur zu Coronazeiten immer wieder zugesperrt. Schon weit vor Corona gönnte sich Teufl den Luxus, sein Hotel jährlich für ca. drei Monate zu schließen. Wer so wirtschaftet, darf sich nach unserer Meinung nicht wundern, wenn es irgendwann einmal bergab geht.

Staatliche Covidhilfen (Steuergelder) wurden seinerzeit gezahlt, damit Unternehmen am Leben erhalten werden. Aus welchen Gründen auch immer versagte dieses System bei Teufl. Und das bei 15.000 Übernachtungen pro Jahr. Wir fragen uns, ob hier Corona ev. als Vorwand/Alibi für den jetzigen Verkauf der Immobilie genutzt werden soll.

Neben der staatlichen Covidhilfe erhielt Teufl auch über viele Jahre eine finanzielle Unterstützung von der Gemeinde Faistenau in Höhe von 27.000 Euro per anno. Für ihn, wie er sagte, " . . . ein Tropfen auf den heißen Stein". Doch nicht nur das. In einem öffentlichen Bericht hielt er auch nicht mit Kritik an seinen Mitbürgern hinter dem Berg. So habe sich der Besuch der Gemeindebürger zuletzt in Grenzen gehalten. Es müsse sich "jeder selbst fragen, was er oder sie dazu beigetragen hat, dass es so gekommen ist." Vielleicht sollte sich Andreas Teufl erst einmal selbst fragen, inwieweit die mit seinem Hotel verbundenen Belastungen, für die er weit vor Corona verantwortlich zeichnete, zum Verkauf der "Alten Post" mit beigetragen haben könnten. Schuldzuweisungen an Dritte sind nach unserem Dafürhalten unangebracht.

Wie sehr sich der Herr Vizepräsident des Salzburger Landtags um die Meinung seiner Mitbürger in Faistenau schert, zeigt unter anderem auch seine noch mit weihnachtlicher Dekoration versehene Advent-Hütte. Sie ist für viele Bürger und Touristen ein Schandfleck für den Ortskern von Faistenau und treibt so manchem vor lauter Ärger, aber auch Scham, die Röte ins Gesicht.



Andrea und Rudolf Scharff, 5324 Faistenau